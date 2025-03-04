شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يشارك في دورة قطر الدولية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر للشباب، مواليد 2005، لخوض ثلاث مباريات ودية في دورة قطر الدولية، التي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 26 مارس الجاري، ضمن استعداداته لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، المقرر انطلاقها في كوت ديفوار يوم 26 أبريل المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

وكشف حمادة أنور، المدير الإداري للمنتخب، أن الفريق سيواجه منتخب قطر يوم 19 مارس، ثم يلتقي نظيره الإماراتي يوم 22 مارس، ويختتم مبارياته بمواجهة كرواتيا يوم 26 مارس.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب معسكره الإعدادي يوم 13 مارس في مشروع الهدف، قبل السفر إلى قطر يوم 17 من الشهر ذاته. وسيشهد المعسكر انضمام جميع اللاعبين، بما في ذلك المحترفون، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق معسكرًا مكتمل الصفوف منذ تولي أسامة نبيه المسؤولية الفنية.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة نبيه إلى تحقيق أقصى استفادة من الدورة الدولية، لاختبار جاهزية اللاعبين وتحقيق الانسجام بينهم قبل المشاركة في البطولة القارية، التي يسعى المنتخب من خلالها إلى المنافسة على اللقب وحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب.