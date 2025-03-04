شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب الهاتريك.. صلاح محسن رجل مباراة المصرى ومودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد صلاح محسن لاعب المصري جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت بعدما سجل الهاتريك في فوز الفريق البورسعيدي برباعية.

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دورى nile.

سجل محمد هلال الهدف الأول لصالح مودرن سبورت فى الدقيقة 10 من بداية المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا من كرة ثابتة من خارج المنطقة ليفشل محمود جاد فى التصدى لها، وتعادل صلاح محسن للمصرى فى الدقيقة 16 من رأسية متقنة على شمال جنش بعد عرضية رائعة من عمرو سعداوى من ركنية، وأضاف فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها عمرو سعداوى ليضعها على يسار جنش.

وأحرز صلاح محسن هدفه الثانى والثالث للمصرى فى الدقيقة 66 بعدما استغل مرتدة رائعة قادها بالتعاون مع عبد الرحيم دغموم، الذى عرضها بشكل متقن ليواجهها صلاح محسن برأسية رائعة، وعاد صلاح محسن ليسجل الهاتريك والهدف الرابع للمصرى فى الدقيقة 72 بعد أسيست رائع من عبدالرحيم دغموم، وقلص محمد مسعد النتيجة لمودرن سبورت بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 82 بطريقة رائعة، لتصبح النتيجة 4/ 2 للمصرى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب، بعدما خاض 17 لقاء، فاز 8 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 19 هدفا، ومنى مرماه بـ11 هدفا، بينما بقى مودرن فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 17 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 10، أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ24 هدفا.