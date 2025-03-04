شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. الفريق يواصل تدريباته وكولر يجتمع مع الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 03 مارس 2025 10:57 م
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة القادمة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.
أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.
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