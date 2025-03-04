شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعادل فاركو والجونة سلبيا، فوز البنك الأهلى على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وفوز المصرى على مودرن بأربعة أهداف مقابل هدف.

فاركو والجونة يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE

انتهت مباراة الجونة وفاركو التى أقيمت باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى المصرى، بالتعادل السلبى. بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 23 نقطة، بينما أصبح رصيد الجونة 17 نقطة. البنك الأهلي يهزم حرس الحدود 2-1 في دوري Nile حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل. المصرى يكتسح مودرن سبورت برباعية فى الدورى حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دورى nile. حسام حسن يدرس ضم كريم الدبيس لقائمة منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

يدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلى لقائمة منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026، خاصة بعد تأكد غياب أحمد فتوح عن القائمة للإصابة.

بيسيرو يدفع بالجفالى أساسيا لأول مرة فى تشكيل الزمالك أمام إنبى غدا

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، الدفع بالتونسي أحمد الجفالى أساسياً لأول مرة أمام إنبى فى المباراة، المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سموحة يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمته الرسمية لمواجهة نادي الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري "نايل".

على ماهر ينتظر رقما مميزا أمام بيراميدز فى الدورى

ينتظر على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، رقما مميزا عندما يقود سيراميكا أمام بيراميدز المقرر لها الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

الأهلي يطالب الخبير النمساوي بتقرير شامل عن رضا سليم بعد جراحة الركبة

طلب النادي الأهلي من الخبير النمساوي الذي أجرى عملية جراحية للمغربي رضا سليم لاعب الفريق مؤخراً تقريراً طبياً شاملاً عن حالة اللاعب بعد الجراحة، يتضمن فترة الغياب المتوقعة والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة للتعافي من الإصابة.

11 و 12 و 13 مارس موعد انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدورى المصري الممتاز 2024 - 2025 أيام 11و 12و 13 مارس من الشهر الجاري.

تجدد إصابة أحمد فتوح فى الركبة وغيابه عن مباراة الزمالك وإنبى غداً

تجددت إصابة أحمد فتوح لاعب الزمالك فى الركبة قبل مواجهة إنبى، المقرر لها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".