شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود سلبيا في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريق البنك الأهلى ونظيره حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

يخوض البنك الأهلي اللقاء بتشكيل يضم: في حراسة المرمى أحمد صبحى، والدفاع محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو، وفي خط الوسط، محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى، ياو انور، والهجوم أسامة فيصل، احمد ياسر ريان".

بينما يضم تشكيل حرس الحدود: "حراسة المرمى: محمد سيحا، وفي الدفاع: فوزي الحناوي - محمد الدغميمي - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - مؤمن عوض، وفي الوسط: كاريديولا - إيزي إيميكا - محمد مجلي، والهجوم: محمد ممدوح - حازم العسكري".

يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي، والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

في المقابل، يدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، والتقدم في جدول الترتيب.