شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز المصرى على مودرن برباعية فى الدورى، وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى يدرس ضم كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلى لقائمة الفراعنة ىفى مواجهتى أثيوبيا وسيراليون ، بيسيرو يدفع بالجفالى أساسيا لأول مرة فى تشكيل الزمالك أمام إنبى .

المصرى يكتسح مودرن سبورت برباعية فى الدورى

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دورى nile.

البنك الأهلي يهزم حرس الحدود 2-1 في دوري Nile

حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

فاركو والجونة يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE

انتهت مباراة الجونة وفاركو التى أقيمت باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 23 نقطة، بينما أصبح رصيد الجونة 17 نقطة.

حسام حسن يدرس ضم كريم الدبيس لقائمة منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

يدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلى لقائمة منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026، خاصة بعد تأكد غياب أحمد فتوح عن القائمة للإصابة.

بيسيرو يدفع بالجفالى أساسيا لأول مرة فى تشكيل الزمالك أمام إنبى غدا

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، الدفع بالتونسي أحمد الجفالى أساسياً لأول مرة أمام إنبى فى المباراة، المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

11 و 12 و 13 مارس موعد انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدورى المصري الممتاز 2024 - 2025 أيام 11و 12و 13 مارس من الشهر الجاري.

تجدد إصابة أحمد فتوح فى الركبة وغيابه عن مباراة الزمالك وإنبى غداً

تجددت إصابة أحمد فتوح لاعب الزمالك فى الركبة قبل مواجهة إنبى، المقرر لها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".