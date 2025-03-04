شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكتسح مودرن سبورت برباعية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دورى nile.

سجل محمد هلال الهدف الأول لصالح مودرن سبورت فى الدقيقة 10 من بداية المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا من كرة ثابتة من خارج المنطقة ليفشل محمود جاد فى التصدى لها، وتعادل صلاح محسن للمصرى فى الدقيقة 16 من رأسية متقنة على شمال جنش بعد عرضية رائعة من عمرو سعداوى من ركنية، وأضاف فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى لللمصرى فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها عمرو سعداوى ليضعها على يسار جنش.

وأحرز صلاح محسن هدفه الثانى والثالث للمصرى فى الدقيقة 66 بعدما استغل مرتدة رائعة قادها بالتعاون مع عبد الرحيم دغموم، الذى عرضها بشكل متقن ليواجهها صلاح محسن برأسية رائعة، وعاد صلاح محسن ليسجل الهاتريك والهدف الرابع للمصرى فى الدقيقة 72 بعد أسيست رائع من عبدالرحيم دغموم، وقلص محمد مسعد النتيجة لمودرن سبورت بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 82 بطريقة رائعة، لتصبح النتيجة 4/ 2 للمصرى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب، بعدما خاض 17 لقاء، فاز 8 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 19 هدفا، ومنى مرماه بـ11 هدفا، بينما بقى مودرن فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 17 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 10، أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ24 هدفا.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي

الوسط: سامادو أتدجيكو، محمود حمادة، محمد مخلوف

الهجوم: عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن

البدلاء: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، ليستويل أمانكونا، أحمد علي عامر، ميدو جابر، جون ايبوكا.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالى:حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، احمد يوسف، أحمد ايمن منصور، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن أسامة، محمد مسعد، علي زعزع، محمد أميسي، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا، ارنولد ايبا