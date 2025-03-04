شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 3-3-2025 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 3-3-2025، ثلاث مواجهات مثيرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

البنك يهزم حرس الحدود

حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.

تقدم البنك الأهلي عن طريق ياو أنور في الدقيقة 49 وتم تأكيد الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وتعادل حرس الحدود عن طريق رأسية عبد الرحمن جودة في الدقيقة 72، لكن البنك عاد للتقدم مجددا عن طريق محمود الجزار في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دورى nile.

المصري يكتسح مودرن

سجل محمد هلال الهدف الأول لصالح مودرن سبورت فى الدقيقة 10 من بداية المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا من كرة ثابتة من خارج المنطقة ليفشل محمود جاد فى التصدى لها، وتعادل صلاح محسن للمصرى فى الدقيقة 16 من رأسية متقنة على شمال جنش بعد عرضية رائعة من عمرو سعداوى من ركنية، وأضاف فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها عمرو سعداوى ليضعها على يسار جنش.

وأحرز صلاح محسن هدفه الثانى والثالث للمصرى فى الدقيقة 66 بعدما استغل مرتدة رائعة قادها بالتعاون مع عبد الرحيم دغموم، الذى عرضها بشكل متقن ليواجهها صلاح محسن برأسية رائعة، وعاد صلاح محسن ليسجل الهاتريك والهدف الرابع للمصرى فى الدقيقة 72 بعد أسيست رائع من عبدالرحيم دغموم، وقلص محمد مسعد النتيجة لمودرن سبورت بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 82 بطريقة رائعة، لتصبح النتيجة 4/ 2 للمصرى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب، بعدما خاض 17 لقاء، فاز 8 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 19 هدفا، ومنى مرماه بـ11 هدفا، بينما بقى مودرن فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 17 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 10، أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ24 هدفا.

تعادل سلبي بين فاركو والجونة

وفي مباراة أخرى، انتهت مباراة الجونة وفاركو التى أقيمت باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 23 نقطة، بينما أصبح رصيد الجونة 17 نقطة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين، وفي الدقيقة 22 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء مباشرة في وجه حافظ إبراهيم لاعب الجونة بعد التأكد من وجود تدخل عنيف للغاية على لاعب فاركو، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما حصل ياسين الملاح لاعب فاركوعلى بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على لاعب الجونة فى الدقيقة 43.