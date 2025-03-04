شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يظهر فى مران الأهلى بالعكاز والان مع تفاصيل الخبر

ظهر المغربي رضا سليم لاعب النادي الاهلي في مران ناديه مساء اليوم الإثنين على استاد مختار التتش بالعكاز، بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.



طلب النادي الأهلي من الخبير النمساوي الذي أجرى عملية جراحية للمغربي رضا سليم لاعب الفريق مؤخراً تقريراً طبياً شاملاً عن حالة اللاعب بعد الجراحة، يتضمن فترة الغياب المتوقعة والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة للتعافي من الإصابة.

ويرغب الأهلي في الوقوف على جميع تفاصيل جراحة رضا سليم وموقفه من العودة لتدريبات الفريق ومستقبله مع القلعة الحمراء، في ظل هذه الإصابة التي تبدو صعبة، خاصة بعدما انتظر اللاعب قرابة الستة أسابيع حتى يُجري العملية الجراحية بسبب صعوبة استخراج تأشيرة السفر من ناحية، وارتباطات الخبير النمساوي الكثيرة التى تسببت فى تأجيل سفر اللاعب عدة مرات من ناحية أخرى.

وتعرض رضا سليم للإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري التي أقيمت 22 ديسمبر الماضي باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي 6-1، لكن اللاعب أجرى عملية جراحية ناجحة في النمسا يوم 18 فبراير الماضي.

ويترقب الأهلي وصول تقرير شامل عن حالة رضا سليم من الخبير النمساوي لتحديد مستقبل اللاعب المغربي مع الأهلي، خاصة بعدما تم رفع اسمه من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من أجل قيد أحد الأجانب بدلاً منه.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتشهد مباراة الطلائع استمرار غياب كل من: ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد للإصابة، فيما أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية المغربي أشرف داري مدافع الفريق لدخول قائمة المباراة، وأشار الجهاز الطبي إلى أن أشرف داري اشتكى من "تُقل" في العضلة الخلفية عقب مشاركته كبديل في مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة أشرف داري بسيطة ولن تعوقه عن التواجد في تدريبات الفريق المقبلة، ومن ثم دخول قائمة المارد الأحمر لمباراة طلائع الجيش.