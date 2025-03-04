شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه إثيوبيا 21 مارس بالمغرب رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام إثيوبيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مواجهة منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على الأراضي المغربية.

ويسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق انتصارين متتاليين لتعزيز صدارته لمجموعته، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى مونديال 2026، في ظل المنافسة القوية على بطاقات العبور إلى النهائيات.

ويضم حسام حسن اللاعب محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز للقائمة، بجانب كريم الدبيس أيضًا، واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى إثيوبيا وسيراليون بعد ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز يوم 5 مارس الجارى، على أن يتم الكشف عن القائمة يوم 7 من الشهر ذاته.

وقرر حسام حسن استدعاء 6 لاعبين محترفين بالخارج لمعسكر الفراعنة المقبل استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واللتين لم يتحدد موعدهما بعد، واللاعبون هم: محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وحمدى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه.

وعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.