شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين فاركو والجونة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة وفاركو المقامة حاليا باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

في الدقيقة 22 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء مباشرة في وجه حافظ إبراهيم لاعب الجونة بعد التأكد من وجود تدخل عنيف للغاية على لاعب فاركو، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما حصل ياسين الملاح لاعب فاركوعلى بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على لاعب الجونة فى الدقيقة 43.

بدأ فاركو المباراة بتشكيل يضم:

الحارس: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل - ياسين مرعي - أحمد عوض - عزمي غومة

الوسط: محمود عماد - باباكار نداي - إينوك بينجامين.

الهجوم: محمد فخري - عمرو ناصر - ياسين الملاح.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

الوسط: أحمد رضا - نور السيد - محمود حسونة - علي الزاهدي.

الهجوم: أكيم فيفور - حفيظ إبراهيم.

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز 15 برصيد 16 نقطة.