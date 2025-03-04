شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المصرى البورسعيدى الشوط الأول متقدما على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دورى nile.

سجل محمد هلال الهدف الأول لصالح مودرن سبورت فى الدقيقة 10 من بداية المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا من كرة ثابتة من خارج المنطقة ليفشل محمود جاد فى التصدى لها، وتعادل صلاح محسن للمصرى فى الدقيقة 16 من رأسية متقنة على شمال جنش بعد عرضية رائعة من عمرو سعداوى من ركنية، وأضاف فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى لللمصرى فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها عمرو سعداوى ليضعها على يسار جنش.

جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي

الوسط: سامادو أتدجيكو، محمود حمادة، محمد مخلوف

الهجوم: عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن

البدلاء: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، ليستويل أمانكونا، أحمد علي عامر، ميدو جابر، جون ايبوكا.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، احمد يوسف، أحمد ايمن منصور، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن أسامة، محمد مسعد، علي زعزع، محمد أميسي، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا، ارنولد ايبا