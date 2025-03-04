شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يسجل الهاتريك الثانى فى بطولة الدورى ومودرن سبورت الضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح صلاح محسن مهاجم نادى المصرى، فى تسجيل الهاتريك الثانى فى مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دورى nile.

وأحرز صلاح محسن 3 أهداف فى فوز المصرى على مودرن سبورت فى الدقائق 16، 66، 72 ليسجل الهاتريك الثانى هذا الموسم فى الدورى بعد محمود زلاكة لاعب سيراميكا المعار من بيراميدز.

مودرن سبورت الضحية

ويعد فريق مودرن سبورت هو العامل المشترك فى الهاتريكين الذين شهدهما الدورى المصرى حتى الآن، حيث سجل محمود زلاكة الهاتريك الأول فى شباك مودرن سبورت، وكذلك سجل صلاح محسن الهاتريك الثانى فى مودرن سبورت.

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دورى nile.

سجل محمد هلال الهدف الأول لصالح مودرن سبورت فى الدقيقة 10 من بداية المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا من كرة ثابتة من خارج المنطقة ليفشل محمود جاد فى التصدى لها، وتعادل صلاح محسن للمصرى فى الدقيقة 16 من رأسية متقنة على شمال جنش بعد عرضية رائعة من عمرو سعداوى من ركنية، وأضاف فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى لللمصرى فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها عمرو سعداوى ليضعها على يسار جنش.

وأحرز صلاح محسن هدفه الثانى والثالث للمصرى فى الدقيقة 66 بعدما استغل مرتدة رائعة قادها بالتعاون مع عبد الرحيم دغموم، الذى عرضها بشكل متقن ليواجهها صلاح محسن برأسية رائعة، وعاد صلاح محسن ليسجل الهاتريك والهدف الرابع للمصرى فى الدقيقة 72 بعد أسيست رائع من عبدالرحيم دغموم، وقلص محمد مسعد النتيجة لمودرن سبورت بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 82 بطريقة رائعة، لتصبح النتيجة 4/ 2 للمصرى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب، بعدما خاض 17 لقاء، فاز 8 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 19 هدفا، ومنى مرماه بـ11 هدفا، بينما بقى مودرن فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 17 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 10، أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ24 هدفا.