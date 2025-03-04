شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو والجونة يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الجونة وفاركو التى أقيمت باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 23 نقطة، بينما أصبح رصيد الجونة 17 نقطة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين ، وفي الدقيقة 22 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء مباشرة في وجه حافظ إبراهيم لاعب الجونة بعد التأكد من وجود تدخل عنيف للغاية على لاعب فاركو، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما حصل ياسين الملاح لاعب فاركوعلى بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على لاعب الجونة فى الدقيقة 43.

بدأ فاركو المباراة بتشكيل يضم:

الحارس: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل - ياسين مرعي - أحمد عوض - عزمي غومة

الوسط: محمود عماد - باباكار نداي - إينوك بينجامين.

الهجوم: محمد فخري - عمرو ناصر - ياسين الملاح.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي:



الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

الوسط: أحمد رضا - نور السيد - محمود حسونة - علي الزاهدي.

الهجوم: أكيم فيفور - حفيظ إبراهيم.