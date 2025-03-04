شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يهزم حرس الحدود 2-1 في دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

تقدم البنك الأهلي عن طريق ياو أنور في الدقيقة 49 وتم تأكيد الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وتعادل حرس الحدود عن طريق رأسية عبد الرحمن جودة في الدقيقة 72، لكن البنك عاد للتقدم مجددا عن طريق محمود الجزار في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

خاض البنك الأهلي اللقاء بتشكيل يضم: في حراسة المرمى أحمد صبحى، والدفاع محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو، وفي خط الوسط، محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى، ياو انور، والهجوم أسامة فيصل، احمد ياسر ريان".

بينما ضم تشكيل حرس الحدود: "حراسة المرمى: محمد سيحا، وفي الدفاع: فوزي الحناوي - محمد الدغميمي - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - مؤمن عوض، وفي الوسط: كاريديولا - إيزي إيميكا - محمد مجلي، والهجوم: محمد ممدوح - حازم العسكري".