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دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو يملك "فرصة كبيرة" أمام ريال بحسب سيميوني

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دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو يملك "فرصة كبيرة" أمام ريال بحسب سيميوني

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أقر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أن خصمه وغريمه المحلي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي في كرة القدم، يملك تاريخا أكبر من ناديه، بيد أنه أكد على حظوظ فريقه في مواجهة حامل اللقب.

ويملك ريال مدريد 15 لقبا قياسيا في المسابقة القارية الأولى، فيما لا يزال أتلتيكو يلهث وراء اللقب وحل وصيفا ثلاث مرات بينها مرتان أمام ريال مدريد العقد الماضي.

قال سيميوني (54 عاما) لمراسلين صحافيين الإثنين "أضع دائما وريال مدريد في موقعهما نظرا لتاريخهما، لذا لم يتغير أي شيء".

تابع "كلاهما يملك تاريخا رائعا ونحن نتطور وهذا أمر جميل".

وقال المدرب إن "روخيبلانكوس" يملك فرصة لكتابة قصة جميلة في ملعب سانتياغو برنابيو "بما أننا نربط دوما المواقف بالتاريخ، والتاريخ موجود، فان تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا رائع، وغدا نملك فرصة كبيرة".

ويحارب أتلتيكو أيضا مع قطبي لا ليغا على لقب الدوري المحلي، إذ يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة المتصدر فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث.

واعتبر لاعب الوسط الدولي السابق أن الصراع المحلي لن يؤثر على المواجهة القارية "أرى مباراة يخيم عليها الاحترام ضد خصم كبير، وأعتقد أنهم يحترموننا بالمقدار عينه".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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