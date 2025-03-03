شكرا لقرائتكم خبر عن هيديكوتي وباركر وجوزيه والجوهري.. 4 مدربين حققوا نقلة نوعية فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

على مدار تاريخها الطويل كانت كرة القدم المصرية مصدراً لجذب كبار المدربين من أصحاب الخبرات، سواء الأجانب أو العرب، كما أفرزت عن مواهب مصرية خالصة في عالم التدريب، سطروا أسماءهم بحروف ذهبية، بشكل خاص مع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وحققوا شعبية جارفة بين عشاق الكبيرين، واتفقت الجماهير على اختلاف انتماءاتها على تألقهم.

هيديكوتي

المجرى هيديكوتى من الأسماء الرنانة التى لمعت كثيراً مع جيل الأساتذة بالنادى الأهلى خلال حقبة السبعينيات، بعدما وضع بصمة قوية مع القلعة الحمراء استطاع من خلالها تحقيق العديد من البطولات على المستوى المحلى، وبعد فترة ركود للكرة المصرية وللأهلي عموماً بسبب فترة الحرب، قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الفريق عبد المحسن كامل مرتجى، عام 1973، استعادة أمجاد القلعة الحمراء فتعاقد مع المجرى هيديكوتي، وكان عمره وقتها 41 عاماً، ليمكث فى الأهلي سبع سنوات وصل فيها إلى قمة المجد الكروى مع الشياطين الحمر وقتها.

ويعد هيديكوتى أول مدير فنى أجنبى يطبق نظام التدريب اليومى فى مصر والإحماء على شكل مران فيما لا يقل عن نصف ساعة قبل المباريات، حتى يستطيع اللاعبون الجرى وراء الكرة طوال التسعين دقيقة، وقام المدربون من بعدها بإقامة هذا المران حتى وقتنا هذا.

باركر

تناوب على تدريب نادي الزمالك العديد من المدربين الأجانب، كان أبرزهم ريتشي باركر المدرب البريطاني، والذى قاد الزمالك لحصد أول لقب دوري أبطال أفريقيا في تاريخه موسم 1986، ويعتبر أول مدرب أجنبي يحقق لقب إفريقي مع الزمالك.



وحصد نادي الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا وقتها على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، بعد تبادل الفوز 2-0، قبل أن يحسمها أبناء القلعة البيضاء بركلات الترجيح 4-2.

مانويل جوزيه

مانويل جوزيه دى سيلفا اسم له ثقل بين عشاق النادى الأهلى بفضل النتائج والبطولات الكبيرة التى حققها مع الفريق طوال فترة قيادته للقلعة الحمراء، وأعلن المدرب البرتغالى الشهير اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار مرصع بالإنجازات والبطولات.



حصل جوزيه مع الأهلى على 20 لقبًا هي: "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

محمود الجوهري

الجنرال الراحل كما تلقبه جماهير الكرة المصرية، يعد محمود الجوهري أول مدرب مصري يدرب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين؛ إذ نجح في الفوز بأول بطولة أفريقية في تاريخ القلعة الحمراء، بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا عام 1982، كما قاد الفارس الأبيض للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993، وتحقيق كأس السوبر الأفريقي.