شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات صعبة تنتظر محمد شوقى فى الأهلي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يجد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، نفسه أمام العديد من التحديات الحاسمة خلال الفترة الحالية، ويتحتم عليه التعامل مع عدد من الملفات المهمة وحسمها بأسرع وقت. وتأتي هذه التحديات في توقيت حساس، خاصة مع اقتراب الفريق من مراحل حاسمة في المنافسات المحلية والقارية.

1_ تمديد تعاقد النجوم



يوجد داخل فريق الأهلى عدد من اللاعبين الكبار تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ولم تصل الإدارة معهم لاتفاق وهو ما يهدد استقرار المارد الأحمر، وعلى رأسهم محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء، الأمر الذى يتطلب خطوات سريعة وحاسمة من محمد شوقى في هذا الملف الشائك.

2_ الانضباط فى غرفة الملابس



عانت غرفة ملابس الأهلى في أوقات سابقة من اندلاع أزمات عديدة لعبت دور البطولة في اهتزاز نتائج فريق الكرة، قبل أن يعود الاستقرار رويدا رويدا مع جلب صفقات شتوية مؤثرة، ما يتطلب وضع نظام صارم بفرمان من محمد شوقى لاحتواء هذا الكم الكبير من النجوم دون الخروج عن النص.

3_احتواء غضب نجوم دكة الأهلى



وجود عدد كبير من النجوم داخل فريق الأهلى يعنى وجود بعضهم أسيراً على دكة البدلاء، وهو ما يتطلب تعاملا من نوع خاص بمعرفة محمد شوقى، منعاً لتفجر الأزمات وتعطيل مسيرة الفريق المقبل على تحديات صعبة للغاية على الصعيدين المحلى والأفريقى.