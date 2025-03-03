شكرا لقرائتكم خبر عن 11 و 12 و 13 مارس موعد انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدورى المصري الممتاز 2024 - 2025 أيام 11و 12و 13 مارس من الشهر الجاري.

ومن المقرر الإعلان عن مواعيد مباريات الدوري الثاني للدوري يوم 6 مارس الجاري، ولن يتم تعديل أو تأجيل في مباريات الدوري العام.



كما أكد مسئولو رابطة الأندية أنه لا توجد قرعة للدور الثاني، ونحن في انتظار الجولة الـ17 وبعدها يتم تحديد المراكز تلقائيًا، حيث سيتم تحويل الأرقام لأسماء الأندية.