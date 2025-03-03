شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة أحمد فتوح فى الركبة وغيابه عن مباراة الزمالك وإنبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

تجددت إصابة أحمد فتوح لاعب الزمالك فى الركبة قبل مواجهة إنبى، المقرر لها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويخضع فتوح لفحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي لفريق الزمالك قبل مباراة إنبى المقرر لها غداً الثلاثاء فى الدوري.

فى سياق متصل، عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين، في مقر المركز الإعلامي بالنادي، قبل 24 ساعة من مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أسوة بما هو متبع في الأندية العالمية المحترفة، من أجل إطلاع الإعلام على تحضيرات الفريق وكل ما يخص استعداداته للمباراة المقبلة.



وقال بيسيرو، "هدفنا الفوز في لقاء إنبي، والزمالك يحارب لتحقيق الفوز فى كل المباريات، وهذه فرصة جديدة للفريق لتحسين اللعب بالطريقة الجديدة، خاصة أن هناك إيجابيات عديدة تحققت فى المباراة السابقة، ولكن هناك سلبيات نريد العمل على تحسينها الفترة الحالية".



وأضاف المدير الفني للزمالك، "لدينا العديد من الغيابات في المباراة المقبلة، وأي مدير فني يرغب في جاهزية جميع اللاعبين للمباريات، وبدأنا التجهيزات لمباراة إنبي المقرر لها غداً، وهذه التجهيزات تمت بدون اللاعبين الغائبين عن اللقاء، وأثق في جميع قدرات اللاعبين وأتمنى أن يثقون في وفي أنفسهم".



وواصل بيسيرو، "عندما تأتي الفرصة للاعب يجب أن يتمسك بها، ومن سيشارك في ظل الغيابات عليه أن يتمسك بفرصته".



وأضاف المدير الفني، "لم نحقق الفوز في الثلاث مباريات السابقة، ولكن الفريق قدم مستويات جيدة وهناك تحسن في المستوى، والزمالك كان يستحق الفوز في لقاء زد الأخير، وأخطاء التحكيم تسببت في فقدان الزمالك لـ6 نقاط، وأي شخص ممكن أن يخطئ وحتى الحكم، وأتمنى ألا تتكرر هذه الأخطاء، ولكن هذه ليست حجة للزمالك بعد التعادل في الثلاث مباريات، لاسيما وأن الفريق مطالب بالتحسن في بعض الأمور داخل الملعب".



وواصل بيسيرو، "الزمالك لعب مباراة جيدة أمام زد، وتحكم في مجريات اللقاء، ولم يترك فرصة للمنافس لعمل هجمة مرتدة، و85% من اللقاء كان في وسط ملعب الخصم، ويجب أن يكون هناك تحسن في إنهاء الهجمة والعرضيات والتمركز لخلق فرص أكثر وترجمتها لأهداف، وإذا حافظنا على أداء الفريق نستطيع الفوز في كل المباريات حتى إذا صادفنا سوء توفيق".