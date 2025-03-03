شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. نادية فكرى تقدم طريقة عمل محشى ورق العنب والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجمة اليوم نادية فكرى بطلة رفع الأثقال البارالمبى والحصالة على برونزية أولمبياد باريس، والتي تقدم طريقة عمل محشى ورق العنب فى الوصفة التالية..

المقادير

كيلو طماطم

بصلة كبيرة

نصف كيلو ورق عنب

3 حزمات من الخضرة

نصف كيلو أرز

نصف كيلو لحم استيك

بطة

عصير برتقال

توابل عبارة عن ملح وفلفل وكسبرة وبهارات

شرائح ليمون وبرتقال

معجون طماطم

طريقة ورق العنب

نغسل ورق العنب جيدا وننزع العروق بس جانبا، ويتم رصه فوق بعضه ليسهل علينا ، ونبدأ في عمل الخلطة، نقوم بتقشير البصل و تقطيعه قطع صغيرة ، ونحمرها في قليل من الزيت، ونقوم بعصر الطماطم، ونضعها فوق البصل ونتركها حتى تتسبك.



نقوم بغسل الأرز والخضرة مع تقطيعها، وعندما تتسبك الصلصة ناخذ منها كوب لاستخدامه بعد قليل، نضع الأرز على الصلصة والخضرة والتوابل ، نقوم بوضع اللحم في ملعقة من الزبدة على النار لتأخذ صدمة فقط ، نضع عروق ورق العنب في قاع الحلة، ثم نضع اللحم، ومن فوقه ورق العنب بعد الحشو، ونضع شوربة البط مع كوب الصلصة الذى تم تجنيبه، ويتم وضعه على النار وعندما يتشرب نجهزه في أطباق.

طريقة البطة

غسل البطة جيدا، و نقعها في محلول ملحى، ثم سلقها على النار مع بصل وشرائح الليمون وشرائح البرتقال، بعد الانتهاء من السلق نخرجها من الشوربة، ونقوم بدهنها بخلطة مكونة من معجون الطماطم مع عصير البرتقال و المحل و الفلفل الأسمر ، من جميع الاتجاهات ثم نضعها في الفرن وبعد أن تأخذ اللون من جميع الاتجاهات نضعها على السفرة بجانب ورق العنب .