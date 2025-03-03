شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب "كاف" لحسم ملعب وموعد مباراة العودة أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات بنظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ لمعرفة موعد وملعب مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الفائز منهما مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.

وحدد الأهلي 1 أبريل المقبل موعداً لمباراة الهلال فى لقاء الذهاب، فيما تُقام مباراة الإياب أحد يومي 8 أو 9 من الشهر نفسه.

ولم يتلق الأهلي إخطاراً رسمياً من "كاف" حول ملعب مباراة العودة، حيث قالت تقارير إعلامية إن اللقاء سيُقام على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، فيما ذهبت تقارير أخرى بأن اللقاء سيُقام في موريتانيا، باعتبار أن الهلال يشارك حالياً فى الدوري الموريتاني لعدم إقامة مباريات في السودان بسبب الأحداث الراهنة هناك.

ويرغب الأهلي في معرفة الملعب الرسمي وكذلك الموعد النهائي لمباراته المُرتقبة أمام شقيقه السوداني لرغبة الإدارة الحمراء في إنهاء إجراءات السفر وغيرها من التفاصيل المتعلقة باللقاء.

والتقى الأهلي مع الهلال السوداني في الأول من أبريل الماضي باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفاز وقتها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها آخر موسمين و12 مرة في تاريخه.

ويستعد الأهلي لخوض ثلاث مباريات فقط خلال شهر رمضان الحالي، أمام طلائع الجيش يوم 5 مارس في الجولة الأخيرة من المرحلة الإولى لبطولة الدوري ثم يلتقي مع إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 مارس في كأس عاصمة مصر(رابطة الأندية المحترفة سابقاً).