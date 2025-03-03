شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شكري: هذا المشروع سيجعل الزمالك أغنى نادٍ فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عدد من القرارات والتطورات المهمة داخل النادي. وأعلن أن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بالنادي سيتولى تقديم البرنامج الرئيسي فى قناة الزمالك، مشيراً إلى أن القناة ستشهد تطوراً كبيراً بعد عيد الفطر المبارك.

وقال شكري، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون علي قناة أون تايم سبورتس 1 ، إن هناك جزءاً من الأرض فى مدينة 6 أكتوبر تم تخصيصه للاستثمار مع أحد رجال الأعمال، وهو مشروع يعد بمثابة إضافة قوية للنادي الفترة المقبلة.

وأكد شكري، أن مشروع نادي الزمالك فى مدينة أكتوبر سيجعل الزمالك أغنى نادٍ فى مصر، مشدداً على أن النادي يسير فى طريق التطوير والنمو على كافة الأصعدة.

كما تحدث شكرى عن المدرب السابق للفريق السويسري كريستيان جروس قائلاً، "جروس كانت لديه بعض الأخطاء، وكان هناك أمور غير صحيحة فى تدريباته"، وأشار إلى أن رحيل المدرب جوميز كان بسبب عرض ضخم تلقاه من السعودية، وهو ما جعل النادي يقرر إنهاء التعاقد معه وهذا من حقه ولكن نلومه علي التوقيت الصعب الذي رحل فيه.