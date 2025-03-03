شكرا لقرائتكم خبر عن مهند شعبان: كنت أتمنى التتويج بذهبية كأس العالم للخماسي.. والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مهند شعبان، بطل المنتخب الوطني للخماسي الحديث، عن تتويجه ببرونزية الرجال ببطولة كأس العالم، والتي أقيمت بالقاهرة. وقال مهند في تصريحات صحفية، إنه كان يتمنى التتويج بالميدالية الذهبية، ولكن تعطل بعض الشيء في الرماية، وهو ما سيعمل عليه الفترة المقبلة، موضحا أنه سعيد بتحقيق أول ميدالية في كأس العالم بمصر، لأنه يعاني بعض الشيء من سوء توفيق في بطولات كأس العالم التي تقام في مصر.

وأضاف مهند، أن تحقيق ميدالية برونزية في أول بطولة تقام بالنظام الجديد بلعبة الموانع، هو أمر جيد، واعدًا بأن القادم سيكون أفضل بعد العمل على الأخطاء في الفترة المقبلة.

وعن لعبة الموانع، أكد مهند أنها لعبة جديدة وأفضل بعض الشيء بالنسبة للناشئين، مؤكدًا أنه استطاع مواكبة الأمر وتحقيق أرقام جيدة، واللاعبين المصريين من أفضل اللاعبين بها.

استكمل مهند تصريحاته بالحديث عن بطولة كأس العالم المقبلة في المجر مؤكدًا أنها لن تكون سهلة مطلقًا، نظرًا لمشاركة 12 لاعبا مجريا بها مما يزيد من صعوبتها، ولكن منتخب مصر قادر على أن يصل لأبعد نقطة في البطولة والتواجد على منصة التتويج.

وتوج مهند شعبان لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها مصر واحتل مهند شعبان المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أن حصل على 1554 نقطة بينما حصل الإيطالي ماتيو شيشينيلي على الميدالية الذهبية برصيد 1565 نقطة وحصل المجري ميهالي كوليسزار على الميدالية الفضية برصيد 1557 نقطة، فيما حقق محمد حاتم المركز السادس ومازن شعبان المركز السابع ومعتز وائل المركز الثامن.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وشهدت مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن البطولة الثانية في سلسلة كأس العالم ستقام بالمجر إبريل المقبل، والبطولة الثالثة في بلغاريا مايو المقبل، وتستضيف مصر نهائي سلسلة كأس العالم بالإسكندرية في الفترة من 4 إلى 6 يوليو المقبل.