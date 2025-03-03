شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يصل القاهرة مساء اليوم لتولي رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

يصل المحاضر الدولي أوسكار رويز القاهرة مساء اليوم، الاثنين، لبدء مهمته في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الكولومبى أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة، طلب ملفاً خاصاً عن كل حكام الدوري الممتاز، يتضمن أعمار الحكام وعدد المباريات التي أدارها كل حكم هذا الموسم، والعقوبات التي تعرض لها، على أن يتسلمه مع توليه المهمة مطلع مارس المقبل.

واتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتبارا من مارس .

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.