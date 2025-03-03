شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: زيزو أبلغنى برغبته فى الاستمرار بالزمالك.. وأرغب فى تجديد عقد السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى شكرى ، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تحدث مع أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الكروى الأول، حول رغبته فى الاستمرار وتجديد تعاقده قائلاً، "زيزو قال لي أحب أكمل مع الزمالك".

وأضاف هانى شكرى، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، "زيزو لاعب مميز ونموذج جميل، ونتواصل مع اللاعب ووالده لحسم التجيد، والأمور قريبة، وزيزو لاعب مهم جدًا للزمالك، لكن لازم اللاعب يفهم أن نجوميته مستمدة من ناديه، ولا أستطيع منافسة الأرقام التى يتم عرضها من السعودية والخليج".

وعن أن فريق بيراميدز أصبح المنافس الأساسى للأهلى قال هانى شكرى، "الدورى من غير زمالك مش هيبقي دورى، والمنافسة بين القطبين مستمرة".

وتحدث عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن عبد الله السعيد قائلاً، "عبد الله السعيد لاعب يدرس لكل اللاعبين الصغار، ولو عليا أجدد له سنتين، وشيكابالا أسطورة كبيرة وقد يتواجد فى منصب بعد الاعتزال".