شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 3 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 3 / 3 / 2025 العديد من الأخبار منها، زيزو يغيب عن الزمالك أمام إنبي لأول مرة منذ 116 يوما.. وبيراميدز يفاوض رامي ربيعة.

مفاجأة.. بيراميدز يقدم عرضاً مغرياً لضم رامي ربيعة

فجر مصدر في النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على أن رامي ربيعة مدافع الفريق تلقى اتصالات عبر بعض الوسطاء للانتقال لـ نادي بيراميدز خلال الموسم المقبل، حيث يرغب النادي السماوي في استغلال انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي للتعاقد معه الموسم المقبل في صفقة انتقال حُر.

الأهلي يكلف محمد شوقي بملف عقود مواهب الناشئين بقيادة عبد الله وعبد الكريم

كلّفت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي محمد شوقي نائب المدير الرياضي بفتح ملف عقود المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين، خاصة الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مؤخراً، وفي مقدمتهم الثنائي محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

صرف مستحقات الحكام والمراقبين لشهر فبراير بقيمة 10 ملايين جنيه

اعتمد هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، صرف المبالغ المستحقة للحكام عن شهر فبراير 2025 نظير إدارتهم للمباريات فى الأقسام والمراحل المختلفة، وهي: القسم الثاني (أ و ب) والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع.

غياب زيزو عن الزمالك لأول مرة منذ 116 يوماً

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة إنبى في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام فى التاسعة مسا غد، الثلاثاء، والتي تقام باستاد المقاولون العرب.

نائب رئيس الزمالك: لم نتوقع ارتفاع المديونيات بهذا الشكل

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادى يحاول أن يبنى كل القطاعات من جديد، فى ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك.

الأهلي يبدأ جولة جديدة من مفاوضات تجديد عقد الشناوي.. اعرف التفاصيل

قرر مسئولو النادي الأهلى بدء جولة جديدة من المفاوضات مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، لتجديد عقده وحسم هذا الملف الذي بات أحد أهم الملفات المطروحة على الساحة الكروية فى القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

عبد الله السعيد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين

رحب عبد الله السعيد ، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمقترح تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، فى ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.