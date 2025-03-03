شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. كيفية التقدم فى اختبارات الناشئين بالأندية × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ونبدأ اليوم الثالث بكيفية التقدم لاختبارات ناشئين الأندية التى تعد حلم لكل شاب.

1- أن يكون لائقا طبيًا وبدنيًا ويجتاز الكشف الطبي.

2- شراء استمارة الاختبارات.

3- التقدم في الموعد المحدد من النادي.

4- تقديم صورة شخصية وصورة شهادة الميلاد.

5- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاختبار

6- تقديم مستوى مميز خلال الاختبارات لضمان اجتياز الاختبار.