شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: أحد أعضاء مجلس الزمالك تسبب فى عدم التعاقد مع أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى شكرى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن كان هناك اتفاق شبه نهائى مع المغربى أشرف بن شرقي فى بداية الموسم من أجل عودته للقلعة البيضاء، ثم تراجعنا عن إتمام الصفقة.

وأضاف هانى شكرى، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبدى تخوفه من إتمام الصفقة، خوفًا من وجود عمولات، وهو ما جعل مجلس الإدارة يتراجع للابتعاد عن الشبهات.

وتحدث عضو مجلس الإدارة عن إمكانية استكمال الدورى بالناشئين قائلاً، "استكمال الدورى بالناشئين أحد الحلول المطروحة للتعبير عن سخط مجلس الزمالك من أخطاء التحكيم، وغير معقول أن يكون سوء مستوى التحكيم فى مباريات الزمالك فقط، ولولا تلك الأخطاء فى 5 مباريات لكان الزمالك أول الدورى".

وعن تصريحات أمير عزمى مجاهد مدرب الفريق السابق فى جهاز كريستيان جروس، قال هانى شكرى، "فوجئنا بتلك التصريحات، وكنت أتمنى عدم خروج ابن من أبناء النادى والتحدث بهذه الطريقة، وأقل تقدير هو عدم التعامل معه مرة أخرى".

وعلق هاني شكرى عن عدم تعيين عمرو وهبى فى منصب مدير التعاقدات قال، "قد يكون المنصب الذى عرض عليه لا يناسبه، ولاتوجد أى خلافات بينه وبينه، وكنت أول من يسعى لتواجده".

وأكد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن مجلس الإدارة أنهى كافة الأوراق الخاصة بإنشاء شركة الكرة، لكن لم نحصل على موافقة الجهة الإدارية حتى الآن.