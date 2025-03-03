شكرا لقرائتكم خبر عن غياب زيزو عن الزمالك لأول مرة منذ 116 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة إنبى في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام فى التاسعة مسا غد، الثلاثاء، والتي تقام باستاد المقاولون العرب.

ويفتقد الزمالك لخدمات أحمد مصطفى زيزو لتراكم البطاقات، حيث حصل على البطاقة الصفراء الثالثة أمام زد بالجولة السابقة من بطولة الدورى، على أن يعود للمشاركة مع الفريق المباراة التالية أمام مودرن سبورت الجمعة المقبل فى كأس مصر.

وكان آخر غياب لزيزو عن مباريات الزمالك أمام سموحة بالجولة الثانية من بطولة الدورى، والتي أقيمت منذ 116 يوماً، حيث كانت المباراة يوم 8 نوفمبر الماضى، وغاب عنها زيزو لاصابته بالعضلة الخلفية، أي منذ 3 أشهر، و 3 أسابيع و 3 أيام.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد، فى ظل امتلاكه عدة عروض من داخل مصرو خارجها إلا أنه فى انتظار جلسة مع مسئولو الزمالك للاتفاق على التجديد وحال عدم الوصول الى اتفاق بين الطرفين، يقوم بدرساة العروض التى تلقاها مؤخرا من الخليج.



