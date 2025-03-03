شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف محمد شوقي بملف عقود مواهب الناشئين بقيادة عبد الله وعبد الكريم والان مع تفاصيل الخبر

كلّفت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي محمد شوقي نائب المدير الرياضي بفتح ملف عقود المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين، خاصة الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مؤخراً، وفي مقدمتهم الثنائي محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

وترغب اللجنة في "ربط" هؤلاء اللاعبين الصاعدين بعقود طويلة مع النادي مع تقديرهم مالياً، وتعديل العقود بالشكل الذي يتناسب مع هذه المواهب حتى تُقدم أفضل ما لديها مع الفريق الأول أو قطاع الناشئين.



وظهر الثنائي محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة وأثبت الأول تحديداً مهاراته الجيدة وقدراته الفنية العالية ، كما يرى الجهاز الفني للفريق الإول بقيادة السويسري مارسيل كولر أن حمزة عبد الكريم يمتلك موهبة تهديفية جيدة لذا تم قيده في القائمة الأفريقية الثانية قبل غلق باب القيد أفريقياً يوم 28 فبراير الماضي، أما محمد عبد الله فتم قيده في القائمة الأفريقية الأولى الصيف الماضي.