شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجولة الأخيرة فى الدور الأول بمسابقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيلتقى المصرى البورسعيدى مع مودرن سبورت، والبنك الأهلى فى مواجهة صعبة أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

س: ما هى مواعيد أول 3 مواجهات فى افتتاح الجولة الـ 17 بالدورى؟

ج: يلتقى المصرى البورسعيدى مع مودرن سبورت باستاد برج العرب، والبنك الأهلى مع حرس الحدود على استاد القاهر، وفاركو ضد الجونة على استاد المكس، حيث تقام المباريات الثلاثة فى التاسعة مساء اليوم.

ج: ما هو ترتيب جدول الدورى قبل انطلاق الجولة؟

ج: يواصل فريق بيراميدز احتلال صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، فيما يحتل الأهلى وصافة الجدول برصيد 36 نقطة، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.



جدول ترتيب الدورى

س: وما هو ترتيب جدول هدافى الدورى قبل انطلاق الجولة؟

ج: يحتل إمام عاشور لاعب الأهلى صدارة ترتيب هدافى الدورى بـ9 أهداف، ويأتى أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى فى الترتيب الثانى برصيد 8 أهداف.



ترتيب هدافى الدورى