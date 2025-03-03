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فريقا فرع وزارة الرياضة وحرس الحدود يحققان الفوز في الجولة الأولى ببطولة جدة لكرة القدم

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فريقا فرع وزارة الرياضة وحرس الحدود يحققان الفوز في الجولة الأولى ببطولة جدة لكرة القدم

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- بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة انتصارًا مستحقًا بنتيجة 4-1، على فريق إدارة مكافحة المخدرات بجدة في بطولة جدة لكرة القدم، التي أقيمت أمس على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله بالمحافظة برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جِلوي محافظ جدة، وبإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، ويشاركة فيها 16 فريقًا ، حيث شهدت المباراة أداءً قويًا بعدما فرض فريق وزارة الرياضة سيطرته على مجريات اللعب مسجلًا أربعة أهداف رائعة، وكان الأداء الجماعي لفريق وزارة الرياضة الحاسم في تحقيق هذا الانتصار.

من ناحية أخرى تمكن فريق حرس الحدود من تحقيق فوز كبير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق إدارة تعليم جدة، في إطار منافسات الجولة الأولي ضمن المجموعة الثالثة من بطولة جدة لكرة القدم.

وتستمر منافسات البطولة حتى 16 من رمضان 1446 هـ في أجواء حماسية ورمضانية، لتسلط الضوء على المواهب الرياضية الشابة المشاركة في الفرق الرياضية والمدنية والعسكرية، وبغية تحقيق الأهداف المنشودة من إقامة البطولة ومن أهمها التنافس الشريف وتعزيز الروح الرياضية بين المتنافسين.

يُشار إلى أن البطولة تُقام برعاية من البيك، لولو ماركت، بيور إن، ايبك، تلفاز، طيبة، تفاعل السعودية، وشركة تجميع المعادن، فيما تنقل مجريات المباريات قناة عين المشاهد من خلال منصاتها، كما ستوفر منصة تفاعل السعودية تغطية حصرية لجميع الأخبار المتعلقة بالبطولة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل منصة تفاعل السعودية (@Taf3olKSA) https://taf3olksa.com/ تقدم تغطية شاملة لأحداث البطولة، حيث يمكن للمشاهدين متابعة آخر المستجدات والأخبار والتغطية الحية، مما يسمح للجمهور ومحبي كرة القدم البقاء على اطلاع دائم عبر المنصة بأكثر من 30 لغة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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