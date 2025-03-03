شكرا لقرائتكم خبر فريقا فرع وزارة الرياضة وحرس الحدود يحققان الفوز في الجولة الأولى ببطولة جدة لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة انتصارًا مستحقًا بنتيجة 4-1، على فريق إدارة مكافحة المخدرات بجدة في بطولة جدة لكرة القدم، التي أقيمت أمس على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالمحافظة برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جِلوي محافظ جدة، وبإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، ويشاركة فيها 16 فريقًا ، حيث شهدت المباراة أداءً قويًا بعدما فرض فريق وزارة الرياضة سيطرته على مجريات اللعب مسجلًا أربعة أهداف رائعة، وكان الأداء الجماعي لفريق وزارة الرياضة الحاسم في تحقيق هذا الانتصار.

من ناحية أخرى تمكن فريق حرس الحدود من تحقيق فوز كبير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق إدارة تعليم جدة، في إطار منافسات الجولة الأولي ضمن المجموعة الثالثة من بطولة جدة لكرة القدم.

وتستمر منافسات البطولة حتى 16 من رمضان 1446 هـ في أجواء حماسية ورمضانية، لتسلط الضوء على المواهب الرياضية الشابة المشاركة في الفرق الرياضية والمدنية والعسكرية، وبغية تحقيق الأهداف المنشودة من إقامة البطولة ومن أهمها التنافس الشريف وتعزيز الروح الرياضية بين المتنافسين.

يُشار إلى أن البطولة تُقام برعاية من البيك، لولو ماركت، بيور إن، ايبك، تلفاز، طيبة، تفاعل السعودية، وشركة تجميع المعادن، فيما تنقل مجريات المباريات قناة عين المشاهد من خلال منصاتها، كما ستوفر منصة تفاعل السعودية تغطية حصرية لجميع الأخبار المتعلقة بالبطولة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل منصة تفاعل السعودية (@Taf3olKSA) https://taf3olksa.com/ تقدم تغطية شاملة لأحداث البطولة، حيث يمكن للمشاهدين متابعة آخر المستجدات والأخبار والتغطية الحية، مما يسمح للجمهور ومحبي كرة القدم البقاء على اطلاع دائم عبر المنصة بأكثر من 30 لغة.