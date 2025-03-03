شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات الحكام والمراقبين لشهر فبراير بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، صرف المبالغ المستحقة للحكام عن شهر فبراير 2025 نظير إدارتهم للمباريات فى الأقسام والمراحل المختلفة، وهي: القسم الثاني (أ و ب) والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع.
كما اعتمد أيضاً صرف المبالغ المستحقة لمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات عن الشهر نفسه بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وكان الصرف قد تأخر يومين عما قرره مجلس الإدارة بضرورة صرف مستحقات الحكام أول كل شهر، وذلك لتزامن آخر أيام الشهر مع يوم الجمعة الذي شهد إقامة معظم المباريات في المسابقات المختلفة ورغبة الاتحاد في احتسابها ضمن الشهر نفسه.
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