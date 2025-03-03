شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات الحكام والمراقبين لشهر فبراير بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، صرف المبالغ المستحقة للحكام عن شهر فبراير 2025 نظير إدارتهم للمباريات فى الأقسام والمراحل المختلفة، وهي: القسم الثاني (أ و ب) والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع.

كما اعتمد أيضاً صرف المبالغ المستحقة لمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات عن الشهر نفسه بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وكان الصرف قد تأخر يومين عما قرره مجلس الإدارة بضرورة صرف مستحقات الحكام أول كل شهر، وذلك لتزامن آخر أيام الشهر مع يوم الجمعة الذي شهد إقامة معظم المباريات في المسابقات المختلفة ورغبة الاتحاد في احتسابها ضمن الشهر نفسه.