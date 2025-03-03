شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: لم نتوقع ارتفاع المديونيات بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادى يحاول أن يبنى كل القطاعات من جديد، فى ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك.

وقال نصر، فى تصريحات لبرنامج "الكلام المظبوط مع حتحوت" الذى يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم، إن المجلس لم يتوقع كل هذه المديونيات قبل توليه المسئولية قائلا، "توقعنا قبل قدومنا عدم وصول المديونيات بهذا الشكل".

وأضاف نائب رئيس الزمالك، أن أرض النادى فى ميت عقبة كانت مهددة بسحبها من الأوقاف، إلا أن ممدوح عباس دفع نصف المبلغ، وجارٍ تسديد الباقى.

وعن الحجز على حسابات الزمالك قال هشام نصر إن أول قدوم المجلس تم الحجز على الحسابات من قبل لاعب سلة، كما أن الاتحاد الدولى لكرة اليد أوقف القيد للزمالك بسبب لاعب أجنبى، فإدارة الزمالك أصعب بمراحل من إدارة اتحاد كرة اليد.



