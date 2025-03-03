شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مارس موعد لقاء إياب منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام لقاء الإياب بين منتخب مصر للمحليين وجنوب أفريقيا، الذي يستضيفه استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في التاسعة والنصف مساء 9 مارس الجاري، ضمن مرحلة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان".

وتعادل منتخب مصر للمحليين ، بقيادة وائل رياض، مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.