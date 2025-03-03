شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام إنبي فى الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره إنبى ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يقام باستاد المقاولون العرب، وسط مساعٍ من الجهاز الفى لكل فريق لتحقيق الفوز والحصول على نقاط اللقاء، لتعويض التعادل فى اللقاء السابق بالنسبة للزمالك، وتعويض الخسارة بثلاثية، فيما يخص إنبى بالمباراة الماضية أمام المحلة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

مباراة الزمالك وإنبي تقام فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب.

ترتيب الزمالك وإنبى فى جدول الدورى

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.

من جهته حذر بيسيرو لاعبى الأبيض من الاستسلام لنغمة ضياع الدورى بعد التعادل في آخر 3 مباريات أمام بتروجت، والأهلى، وزد، مؤكداً لهم أن الدوري ما زال فى الملعب ومن الوارد حدوث تغييرات كثيرة على مستوى النتائج.

وطالب بيسيرو لاعبى الفريق الأبيض بعدم التهاون أو الاستسلام في مباراة إنبى، وشدد بعدم إلقاء "فوطة" الدوري خاصة أن الوقت ما زالت مبكراً لحسم اللقب، وكل الفرق من الوارد أن تتعثر فى الجولات المقبلة، خاصة أن المستويات متقاربة والفوارق بسيطة.