شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ جولة جديدة من مفاوضات تجديد عقد الشناوي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلى بدء جولة جديدة من المفاوضات مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، لتجديد عقده وحسم هذا الملف الذي بات أحد أهم الملفات المطروحة على الساحة الكروية فى القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.



ويرغب الأهلي في التفاوض بجدية مع الحارس الدولي عقب مباراة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غد، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للوصول إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي لتجديد عقده.

يأتي هذا القرار بعدما كشف مصدر في الأهلي عن مفاجأة كُبرى بأن الشناوي لم يُجدد عقده مع النادي حتى الآن، ولم يتم الاتفاق معه على الأمور التعاقدية، رغم أن تقارير خرجت من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن الحارس الدولي وقّع على عقود مبدئية للتجديد لمدة موسمين.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي سوف تفتح ملف تجديد عقد الشناوي خلال الأيام المقبلة، مُستغلة توقف الدوري.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في الإبقاء على محمد الشناوي لمدة موسمين كحد أدنى في ظل دوره المهم مع الفريق على الصعيد الفني والقيادي داخل غرفة الملابس، وسيكون هناك تقدير خاص له من الناحية المالية لكن فرص عدم التجديد واردة.

وأكد المصدر أن الشناوي يمتلك عروضا مُغرية للغاية من الخليج يصل بعضها إلى مليوني و500 ألف دولار سنوياً، أي ما يقرب من 130 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير يزيد على خمسة أضعاف عرض الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيحسم ملف الشناوي قريباً من خلال التفاوض الجاد معه عن طريق أكثر من مسئول في النادي من أجل الوصول إلى اتفاق معه لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، وحال عدم الوصول إلى اتفاق فمن الوارد (ولو بنسبة قليلة) رحيل الشناوي نهاية الموسم الجاري أو مع نهاية كأس العالم للأندية المقرر له يونيو المقبل بأمريكا.