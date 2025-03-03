شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 3 ألقاب دوري تزين دولاب بطولات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبها، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

حكاية اليوم ترصد إنجازاً حققه النادي الإسماعيلي ، أو "برازيل مصر" كما تلقبه الجماهير، والذي نجح في حصد 3 ألقاب ببطولة الدوري، وضعته على مصاف الكبار في المسابقة المحلية.

ويعد النادى الإسماعيلى من أبرز الأندية المصرية التى تمتلك شعبية جماهيرية قوية، حيث تأسس عام 1924 فى الإسماعيلية.

استطاع النادى الإسماعيلى التتويج بلقب الدورى الممتاز 3 مرات فى أعوام (1967 - 1991 - 2002)، بينما حصد دورى منطقة القناة عام 1932.

كما نجح فريق الدراويش فى الوصول لدورى أبطال أفريقيا 5 مرات، حيث إنه أول فريق عربى يتوج باللقب الأفريقى عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى.