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الامارات | نهائي "دولية البولو" يغازل فريق الإمارات والحبتور لمواجهة غنتوت

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | نهائي "دولية البولو" يغازل فريق الإمارات والحبتور لمواجهة غنتوت 1/2
  • الامارات | نهائي "دولية البولو" يغازل فريق الإمارات والحبتور لمواجهة غنتوت 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريقا الإمارات والحبتور غداً على ملاعب نادي غنتوت، ضمن منافسات البطولة الدولية الثانية للبولو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتطلع الفريقان لتعزيز فرص بلوغ المباراة النهائية بعد حصد نقطتين لكل منهما، إذ يكفي الفوز لحسم التأهل ومواجهة فريق غنتوت في النهائي المقرر السبت المقبل فيما تقام بعد غدٍ الأربعاء المباراة الأخيرة في الدور التمهيدي بين فريقي غنتوت وأبوظبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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