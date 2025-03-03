الامارات | آلية مشاركة الأندية المحلية في البطولات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن الآلية الجديدة الخاصة بمشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025-2026، إذ يتأهل بطل دوري أدنوك للمحترفين، وبطل كأس رئيس الدولة بمقعدين مباشرين إلى دوري أبطال آسيا (النخبة)، فيما ينافس وصيف الدوري على بطاقة الملحق، وسيحصل ثالث الدوري على مقعد التأهل إلى "دوري أبطال آسيا 2".

وقال اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "تنص الآلية على أنه في حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2024-2025 هو بطل كأس رئيس الدولة يتم منح المعقد المباشر لوصيف دوري أدنوك للمحترفين الموسم 2024- 2025 ويتم منح مقعد الملحق لثالث دوري أدنوك للمحترفين الموسم 2024-2025 والمعقد المباشر لبطولة "دوري أبطال آسيا 2" لصاحب المركز الرابع لدوري أدنوك للمحترفين للموسم 2024-2025".