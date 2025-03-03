شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ91 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 13.

وتقدم كريم عبد الجواد مركزاً ليحتل التصنيف الثامن بعد تتويجه مؤخراً ببطولة قطر، بينما تراجع مازن هشام مركزين ليستقر في التصنيف التاسع.

تصنيف الرجال



1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ كريم عبد الجواد

9ـ مازن هشام

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف السيدات

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ أمينة عرفي

8ـ الماليزية سيفا سينجاري

9- روان العربي

10ـ البلجيكية نيلي جليس.