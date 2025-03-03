شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بيراميدز يقدم عرضاً مغرياً لضم رامي ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

فجر مصدر في النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على أن رامي ربيعة مدافع الفريق تلقى اتصالات عبر بعض الوسطاء للانتقال لنادي بيراميدز خلال الموسم المقبل، حيث يرغب النادي السماوي في استغلال انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي للتعاقد معه الموسم المقبل في صفقة انتقال حُر.



وشهدت مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة لتجديد عقده بعض الأزمات والخلافات المالية الأمر الذي جعل اللاعب محط اهتمام الكثير من الأندية الخارجية والمحلية، في مقدمتها 3 أندية من الخليج هي العروبة الإماراتي والفتح السعودي والشمال القطري، بجانب عرض بيراميدز.



ووفقاً للمصدر، فإن رامي ربيعة صاحب الـ32 عاماً تلقى إغراءات من بيراميدز "عبر بعض الوسطاء_ وصلت إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه في ثلاثة مواسم، على أن يتم إعفاؤه من نسبة المشاركة، في حين توقف عرض الأهلي عند 12 مليون جنيه سنوياً وسيتضمن العقد نسبة المشاركة.



وشدد المصدر على أن عرض بيراميدز مازال فى مرحلة "جس النبض" ولم يرتق إلى العرض الجاد أو الرسمي، خاصة أن ربيعة سبق وأكد أن الأولوية له هي البقاء في القلعة الحمراء كونه أحد أبناء وقادة الفريق.