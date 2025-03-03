شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. السعيد صنع أمجاده فى الأهلي وختم مسيرته بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميصى قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله فى مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن عبد الله السعيد، نجم الأهلي الأسبق والزمالك الحالى، والذي عاش أزهى فتراته الكروية مع الأهلي بعدما انضم إليه عام 2011 قادما من الإسماعيلي، واستمر في صفوفه حتى صيف 2018، قبل أن يختلف على القيمة المالية المطلوبة لتجديد عقده، ويقوم بالتوقيع للزمالك، الذي قام بإغرائه للحصول على 40 مليون جنيه كاش في موسميين بواقع 20 مليون في الموسم الواحد، ولكن بعدها نجحت إدارة في التوصل لاتفاق لتمديد عقد اللاعب وإفشال مخطط انتقاله إلى الزمالك من الأهلي المباشرة.

بعد قيام عبد الله السعيد بتمديد عقده مع الأهلي اتخذت إدارة النادي قرارا بعرض اللاعب للبيع في ظل حالة الغضب الجماهيري تجاه اللاعب على خلفية التوقيع للغريم الزمالك، وتم إعارة اللاعب إلى نادي كوبيون بالوسورا الفنلندي ثم بيعه بشكل نهائي إلى الأهلي السعودي، قبل أن يفسخ عقده مع الأخير وينضم إلى نادي بيراميدز، ويستمر معه لدة 5 سنوات قبل أن ينضم إلى الزمالك في يناير 2024 ويستمر معه حتى الآ.

ورغم أن عبد الله السعيد صنع أمجاده وأزهى عصوره الكروية في صفوف الأهلي، إلا أنه اختار أن يختم مسيرته الكروية مع الغريم الزمالك ويخوض تحدي اللعب بقميص القطبين، والذي سبقه إليه الكثير من اللاعبين.

عبد الله السعيد ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز قبل أن ينضم للزمالك مؤخراً.

وواصل عبدالله السعيد تألقه مع الزمالك، الذي انضم لصفوفه في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث سجل هدفه الخامس بقميص الفريق الأبيض فى شباك طلائع الجيش بالمباراة الاخيرة التى انتهت بفوز الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف.

ورفع عبدالله السعيد رصيده إلى 129 هدفًا، يحتل بها المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

ويعد عبدالله السعيد الأكثر تسجيلًا للأهداف من ركلات جزاء في تاريخ الدوري المصري برصيد 34 ركلة.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف.