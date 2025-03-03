موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لاستكمال مسابقة الدوري، وخوض منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول، وهي الجولة 17، حيث يصطدم بيراميدز بنظيره سيراميكا، في المباراة المقبلة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

مباراة بيراميدز وسيراميكا تقام في التاسعة مساء الأربعاء المقبل 5 مارس، والتي يستضيفها استاد الدفاع الجوي.

فاز فريق بيراميدز في المباراة الأخيرة في الدوري على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ 16.

كما فاز سيراميكا على بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف، في أول مهمة رسمية لـ علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق.

بيراميدز يتصدر الدوري

يتصدر فريق بيراميدز قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة، حصدها السماوي بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة فقط، ليكون أكثر الفرق حصداً للنقاط، متفوقاً على الأهلي، الذي رغم عدم تلقيه أي هزيمة، غير أنه تعثر بالتعادل في 6 مباريات لحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

كما يعتبر فريق بيراميدز صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه 30 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 9 أهداف فقط.

ترتيب سيراميكا

يحتل سيراميكا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبو سيراميكا 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً آخر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز وسيراميكا بمنافسات الجولة 17 من الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.