شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الزمالك تستهدف تعديل وتمديد عقد حسام عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف لجنة التخطيط بنادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعديل وتمديد عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروى الأول، ليتناسب عقد اللاعب مع مستواه الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة وعطائه مع الفريق.

وترغب لجنة التخطيط فى تعديل وتمديد عقد حسام عبد المجيد، لتضمن استقرار اللاعب فى الفترة المقبلة، حيث لا يتخطى عقد حسام عبد المجيد الـ 2 مليون جنيه، وسينتهى بنهاية الموسم المقبل، ما يدفع اللاعب للتفكير فى مستقبله.

من جانبه يرغب حسام عبد المجيد فى خوض تجربة احترافية عقب نهاية الموسم الجارى مع الزمالك، حيث يمتلك اللاعب أكثر من عرض خارجى، ويقوم بدراستها الفترة الحالية.

وكان شقيق حسام عبد المجيد ووكيل أعماله أكد أن اللاعب لن يخرج من نادى الزمالك إلا من الباب الكبير، وسيكون خروجه للاحتراف عن طريق القلعة البيضاء فقط.