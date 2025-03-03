شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي استعداداته اليوم لمواجهة زد إف سى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة عماد سليمان استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة زد إف سى المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الإسماعيلى مرانه الأخير صباح اليوم ثم يعلن عماد سليمان قائمة المباراة التى تتوجه لدخول معسكر مغلق بالقاهرة.

ويسعى عماد سليمان لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين لتحقيق الفوز الأول له مع الدراويش، ومحاولة تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى قبل نهاية الدور الأول.

وقاد عماد سليمان الفريق خلفا لحمد إبراهيم الذى قدم استقالته، فى 3 مباريات سابقة أمام الأهلى والمصرى والجونة، محققا تعادلا وهزيمتين، ليحصد نقطوة واحدة من 9 نقاط، ويأمل فى نهاية مهمته المعلنة بتحقيق الفوز وحصد النقطة الراعبة.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى منح الفرصة لعماد سليمان لقيادة الفريق لنهاية الدور الأول قبل دراسة وضع الفريق واتخاذ قرار بمستقبل عماد سليمان مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل وإسناد المهمة لمدرب جديد.

ويستعيد الإسماعيلى جهود نادر فرج وأحمد عادل عبد المنعن في مباراة زد أف سى بعد انتهاء الإيقاف، وغاب نادر فرج عن الإسماعيلى أمام فاركو، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراته أمام المصرى، ليغيب عن الدراويش بعد حصوله على إنذار أمام المحلة والاتحاد السكندرى، بينما عاد أحمد عادل بعد التعافى من الإصابة.