شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضي.. تدريبات مهمة فى البيت للحفاظ على صحتك بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا وتعزيز صحتك في شهر رمضان الكريم.

تواصل الخليج 365 مع محمد عصب مدرب وخبير التغذية منتخب رفع الأثقال للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام..

ويقول محمد عصب، إن شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

وأضاف، من التمارين المهمة في شهر رمضان الكريم الكارديو، والتى تساهم فى نحت الجسم، لأنها تساعد على التخلص من دهون منطقتي البطن والخصر، ويوصي بها أثناء الصيام، لأنها لا تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد مقارنًة بالتمارين الأخرى.

وتابع، أنه من الجيد الانتظار عدة ساعات بعد التمرين لبدء تناول الطعام، كما تعتمد تمارين الكارديو على الجري البطيء في أغلب أنواعها.