الامارات | 18 لاعباً في قائمة منتخب الكرة الشاطئية قبل انطلاق كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية اليوم معسكراً إعدادياً في تايلاند والذي يستمر حتى 18 مارس الجاري، ويسبق المشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها تايلاند في الفترة من 20 إلى 30 مارس.

ويخوض المنتخب خلال المعسكر، عدداً من المباريات التجريبية قبل انطلاق البطولة، حيث ينافس في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وأفغانستان وإندونيسيا.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة مقاعدها في كأس العالم للكرة الشاطئية "سيشل 2025".

وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فيكتور فاسكيز قائمة من 18 لاعباً للمعسكر، سيتم تقليصها إلى 12 لاعباً قبل البطولة.

وضمت القائمة، حميد جمال، ومحمد الجسمي، وعبد الرحمن محمد، وسلطان البلوشي، ووليد محمد، وعلي محمد، ووليد بشر، وأحمد بشر، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، وكمال علي، وعباس علي، وعبدالله عباس، وراشد عيد، وجاسم أحمد، ومصعب عمر، وعثمان صفر، وأحمد محمد.

وكان المنتخب قد بدأ استعداداته منذ نوفمبر الماضي، بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة نيوم الدولية بالسعودية خلف المنتخب البرازيلي.

وشملت مراحل الإعداد مواجهات مع منتخبات مثل السنغال والبحرين وبيلاروسيا والسعودية، إضافة إلى معسكر خارجي في البحرين.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية، مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط، حيث تقام منافسات كرة القدم الشاطئية في الفترة من 7 إلى 11 أبريل المقبل.

