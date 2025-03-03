أم أل أس: فوز إنتر ميامي 4-1 رغم إراحة ميسي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : لم يواجه إنتر ميامي أية صعوبة في الفوز على هيوستن دينامو 4 1، رغم إراحة نجمه المخضرم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

وأثار غياب بطل العالم حنق جماهير ولاية تكساس، بعد أن فضل مدربه ومواطنه خافيير ماسشيرانو تركه في فلوريدا بعد بداية مزدحمة للموسم.

وتعويضا على غياب ميسي، منح هيوستن جماهيره بطاقة مجانية لمباراة أخرى من الموسم، لكن لسوء حظ دفاع الفريق فقد استقبل أربعة أهداف في المباراة.

وسجل لميامي لاعب الوسط الدولي الفنزويلي الشاب تيلاسكو سيغوفيا (6، 45+2) والجناح الأرجنتيني تاديو أليندي (37) والأوروغوياني المخضرم لويس سواريس (79)، وللخاسر الأوروغوياني نيكولاس لوديرو (85).